Vlada predlaga nov način subvencioniranja minimalne plače

Vlada je po pogovorih s socialnimi partnerji spremenila način subvencioniranja zvišanja minimalne plače. V prvi polovici leta bo država subvencionirala delodajalce s 50 evri na zaposlenega, katerih plača brez dodatkov ne dosega minimalne plače, v drugi polovici leta pa jih bo razbremenila pri plačilu prispevkov za socialno varnost.



Vlada je včeraj sprejela osmi protikoronski paket (PKP8) in ga poslala v državni zbor. Ključni ukrepi PKP8 so poleg subvencioniranja dviga minimalne plače še podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca aprila, solidarnostni dodatki za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, polnoletnim dijakom ter študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.



Po prejšnji teden sprejetem osnutku PKP8 in usklajevanju s socialnimi partnerji so, kot kaže, največje spremembe pri subvencioniranju dviga minimalne plače. Država bo tako delodajalcem za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega minimalne plače, dodelila subvencijo 50 evrov. Država bo subvencionirala plače do vključno junija. Do subvencije niso neposredni in posredniki uporabniki državnega proračuna.



Zaradi epidemije in dviga minimalne plače se za plače in nadomestila plače, ki jih delodajalci izplačujejo za mesece od julija do vključno decembra, določi nižja najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Najnižja osnova za plačilo prispevkov bo tako minimalna plača, namesto 60 odstotkov povprečne plače, so sporočili po seji vlade.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: