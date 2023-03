Vlada sprejela strategijo digitalne preobrazbe države

Vlada je danes sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, v kateri navaja usmeritve in cilje za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe. Njen krovni cilj je spodbujanje digitalne preobrazbe Slovenije v vseh segmentih - družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.

Strategija je odgovor vlade na razvojne izzive digitalizacije. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Strategijo so pripravili na podlagi usklajevanj med predstavniki vlade, institucij, akademikov, civilne družbe in zainteresirane javnosti. Obenem so upoštevali digitalne cilje EU. Strategija naslavlja osrednja področja digitalne preobrazbe Slovenije in se pri tem opira na evropske strateške dokumente ter se usmerja v bistvene izzive digitalne preobrazbe v Sloveniji, so povzeli na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Strategija posebej izpostavlja pomen doseganja medsektorskih sinergijskih razvojnih učinkov, uporabe slovenskega jezika in ohranjanja kulturne identitete, kot tudi spodbujanja raziskav in razvoja digitalnih tehnologij ter njihove uporabe, strateške avtonomije in enotnega digitalnega trga ter demokratične digitalne družbe.

V njej so zapisane tudi usmeritve in določeni cilji s kazalniki za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih - od gigabitne infrastrukture do digitalne preobrazbe gospodarstva, digitalnih javnih storitev, poti v pametno družbo 5.0, kibernetske varnosti, digitalnih kompetenc in vključenosti ter povezanih vsebin, kot so podporno okolje in zeleni prehod. Strategija vsebuje tudi konkretne merljive kazalnike po posameznih vsebinskih področjih.

Hitri internet za vse prebivalce

Medtem ko ima danes 88 odstotkov gospodinjstev dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, je med navedenimi cilji do leta 2030 zagotovitev stoodstotne pokritosti.

Vlada bo, kot piše v strategiji, imenovala strateški svet za digitalno preobrazbo kot posvetovalno telo. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo pa bodo z namenom koordinacije medresorsko pomembnih projektov na področju digitalne preobrazbe in iskanja medsektorskih razvojnih učinkov imenovali medresorsko delovno skupino za projekte digitalne preobrazbe.

K hitrejšemu razvoju digitalne družbe se je Slovenija zavezala že s strategijo Digitalna Slovenija 2020, ki jo je takratna vlada potrdila marca 2016. Dokument je vseboval 60 ukrepov, do letos jih je bilo izvedenih 33 oziroma 55 odstotkov. Danes sprejeta strategija Digitalna Slovenija 2030 pomeni njeno nadgradnjo v skladu z novimi evropskimi in nacionalnimi strateškimi dokumenti.