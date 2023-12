Vlada znižuje trošarine in klesti marže trgovcev

V nadaljevanju preberite:

Ob torkovi uskladitvi najvišjih cen pogonskih goriv se bodo za tri cente znižale trošarine in za enak znesek tudi najvišje dovoljene marže trgovcev, je razvidno iz sklepa dopisne seje vlade. Pogoji prodaje kurilnega olja ostajajo nespremenjeni. Vlada želi z znižanjem cen goriv ublažiti inflacijo. Kako pa bo to vplivalo na poslovanje trgovcev? Kdo bo najbolj prizadet? Bi se goriva v torek podražila? Kako bo to vplivalo na cene hrane, ki se najbolj draži?