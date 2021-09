Vlada zvišala letošnjo porabo še za 170 milijonov evrov

Vlada se ​v času, ko bi morala biti že tik pred sprejemom državna proračuna za prihodnji dve leti, še vedno ukvarja z letošnjim proračunom, kjer se poraba močno povečuje zaradi covid izdatkov. Spremenila je namreč odlok o okviru za pripravo proračunov 2020-2022 v delu, ki se nanaša na letošnje leto, in sicer se bo letos dovoljena zgornja meja izdatkov za državni proračun, merjena po denarnem toku, povečala za 170 milijonov, s 14,32 na 14,49 milijarde evrov, dovoljeni primanjkljaj pa se bo znižal z 8,6 na 7,9 odstotka BDP, so sporočili iz Ukoma.



Spomnimo, prvič se je letos dovoljeni obseg državnega proračuna zvišal že aprila, in sicer za 800 milijonov, tedaj je porasel tudi dovoljeni primanjkljaj, ki je ob lanskem sprejetju proračuna 2021 znašal še 5,7 odstotka BDP. S spremembo odloka se zdaj povečuje tudi zgornja meja izdatkov celotnega sektorja država (kamor sodijo vse štiri javnofinančne blagajne) na 25,8 milijarde evrov, celoten primanjkljaj pa se bo znižal na 7,5 odstotka BDP.



Vlada pojasnjuje, da so »spremembe potrebne za nadaljnje nemoteno financiranje ukrepov za spopadanje z epidemijo, ki so bili sprejeti po sprejetju sprememb proračuna za leto 2021.« Po lanskem sprejetju sprememb proračuna za leto 2021 sta bila zaradi izjemnih okoliščin sprejeta še dva finančno težka zakona, in sicer zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida in zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva.



Vlada sicer priznava, da ugodne makroekonomske napovedi pozitivno vplivajo na javnofinančne prihodke in posledično na državno blagajno, a meni, da so »nadaljnji ukrepi potrebni, saj celotnega vpliva zdravstvene krize na gospodarstvo še ni mogoče natančno oceniti. Spodbujati je treba začeto okrevanje gospodarstva,« in dodaja, da je »zelo pomembno, da se ne odstopa od napovedane dinamike izvajanja investicijskih projektov, ki so vključeni v sprejeti proračun za leto 2021. To bi namreč lahko imelo negativen vpliv na gospodarstvo, prebivalstvo in okrevanje.«

Višje trošarine za kadilce

Dodatne vire za polnjenje velike proračunske luknje vlada očitno vidi tudi pri kadilcih. Z uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke je zvišala trošarine drobnoprodajne cene cigaret. S predlagano uredbo se zvišujejo zneski trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak, drug tobak za kajenje in tobak za segrevanje. Za cigarete se bo 1. novembra trošarina zvišala s 120 na 123 evrov in 1. aprila 2022 na 126 evrov. Za cigare in cigarilose se trošarina 1. novembra 2021 zviša na najmanj 48 evrov za tisoč kosov.

