Vlada: slovenski načrt zadostuje digitalnim in zelenim ciljem

Vlada je sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki vsebuje opis reform in investicij, predvidenih za evropsko sofinanciranje v prihodnjih petih letih. Zdaj ga bo poslala v pregled evropski komisiji. Kakšne ukrepe in reforme predvideva načrt? Ali dosega evropske kriteriji? Zakaj je črpanje ključno tudi za javne finance?