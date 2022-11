Vlagatelji opazujejo delnice iz indeksa SBITOP

Delnice Petrola so oktobra pridobile dobrih 16 odstotkov, tudi na račun dodatnih nakupov delnic nekaterih že obstoječih in vidnejših delničarjev družbe. Prejšnji teden so k hrvaški podružnici Petrol Zagreb pripojili prevzeto družbo Crodux derivati, s čimer je Petrol za Ino po tržnem deležu postal drugi na hrvaškem trgu.

Za podjetja, ki so vključena v indeks SBITOP, se začenja obdobje poročanja poslovnih izidov podjetij za tretje četrtletje oziroma za devetmesečje. V četrtek pričakujemo objave Telekoma Slovenije in NLB, v petek naj bi svoj izid objavila še skupina Petrol.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Za podjetja, ki so vključena v indeks SBITOP, se začenja obdobje poročanja poslovnih izidov podjetij za tretje četrtletje oziroma za devetmesečje. V četrtek pričakujemo objave Telekoma Slovenije in NLB, v petek naj bi svoj izid objavila še skupina Petrol.

Delnice Petrola so oktobra pridobile dobrih 16 odstotkov, tudi na račun dodatnih nakupov delnic nekaterih že obstoječih in vidnejših delničarjev družbe. Prejšnji teden so k hrvaški podružnici Petrol Zagreb pripojili prevzeto družbo Crodux derivati, s čimer je Petrol za Ino po tržnem deležu postal drugi na hrvaškem trgu.

S tem prevzemom je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 202 prodajnima mestoma je njihov tržni delež zrasel s 13 na 23 odstotkov. Pri tem sta v letu 2021 družbi skupaj prodali za 887.000 ton proizvodov iz nafte (pri čemer se Croduxov delež v lanskem letu šteje samo od zaključka transakcije, od oktobra 2021 dalje). S tem Petrol utrjuje položaj pomembnega igralca na trgih jugovzhodne Evrope.

Prevzem je prinesel sinergije

Iz Petrola sporočajo, da so uspešno uresničili sinergije na področju nabave in ponudbe naftnih derivatov, partnerstva pri energetski tranziciji, na marketinškem področju in na področju upravljanja odnosov s kupci. Petrol Zagreb ima po združitvi okoli 2200 zaposlenih, ki se pridružujejo viziji skupine Petrol, postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. Za Petrolove delničarje so te besede dober signal, kar se tiče prihodnjega poslovanja, saj naj bi se za energetsko tranzicijo v regiji in v Evropi namenilo veliko evropskih javnih sredstev.

Kar zadeva poslovanje v tretjem kvartalu, pa lahko zaradi zelo dobre turistične sezone pričakujemo visoko rast prihodkov od prodaje trgovskega blaga in storitev, ki vključuje prodajo prehrambnega blaga, galanterije, tobačnih izdelkov, loterije, kuponov in kartic, kave na poti, izdelkov iz ponudbe Fresh, avtokozmetike in rezervnih delov ter storitve avtopralnic. Tudi glede na energetske težave, ki jih je imel Petrol (omejevanje cen in Geoplin), vlagatelji ne pričakujejo odstopanja od dividendne politike.

INFOGRAFIKA: Delo

Turizem prinese več telefoniranja

V zvezi s Telekomom Slovenije lahko vlagatelji pozitivne učinke na poslovanje tretjega kvartala prav tako vsaj delno pričakujejo iz dobre turistične sezone, ki je krepko povišala prihodke od gostovanja mobilnih uporabnikov.

Potem je tu še NLB, ki je kot zadostno kapitalizirana banka julija letos izdala za 300 milijonov evrov obveznic po šestodstotni obrestni meri, septembra pa še izdala za 82 milijonov evrov obveznic, kjer se bo glavnica do 23. marca 2028 obrestovala po 9,721 odstotka letno, v vsakem naslednjem petletnem obdobju pa po obrestni meri, ki se ponastavi pred začetkom vsakega od teh obdobij.

Pri NLB bo seveda zanimivo pospremiti tudi začetne učinke rastočega euriborja in učinke splošne draginje na raven depozitov in kreditiranja. Zelo pomemben datum za delničarje NLB bo 12. december, ko je sklicana skupščina delničarjev, na kateri bodo odločali o izplačilu drugega dela letošnje dividende. Prvih 50 milijonov evrov je banka izplačala junija, tokrat bodo odločali o izplačilu dodatnih 50 milijonov.