Vlagatelji slovenski dolg cenijo slabše od agencij

Javni dolg se je v času vlade Janeza Janše s 65,6 odstotka BDP povzpel na več kot 76 odstotkov BDP. Skok javnega dolga je bil zaradi epidemije pričakovan. Toda večji izziv so proračunski načrti, ki vse bolj skrbijo tudi vlagatelje in na kar bo morala biti pozorna prihodnja vlada. Kaj pomeni trenutna bonitetna ocena Slovenije? Kako jo vidijo vlagatelji? Kakšen je strošek zadolževanja v primerjavi z državami s podobno boniteto? Kje so ključni izzivi?