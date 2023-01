Vlak informacijskih tehnologij se ne zaustavlja

V nadaljevanju preberite:

Človeštvo je zaznamovano s tehnološkim napredkom. Računalniki so danes vseprisotni, pa čeprav so v širši rabi slabih šest desetletij. V tem času so se njihove zmogljivosti povečale za neverjetnih bilijonkrat (ali drugače: milijonmilijonkrat, skratka velikostnega razreda 1012).

Zasluge za to imajo želja po osvajanju vesolja, vojaški cilji vseh vrst in seveda industrijske raziskave. Ne le računalništvu, celi vrsti informacijskih tehnologij in trendov je zato vse težje slediti – tako posameznikom kot podjetjem. Pišemo, kateri bodo zaznamovali letošnje leto.