Vojna že pretresa trg jekla, kovin in hrane

V nadaljevanju preberite še:

Vpliv vojne vihre v Ukrajini in sankcije proti Rusiji poleg energetike neposredno ali posredno že občutijo tudi drugi trgi. Tako nastaja dodaten pritisk na cene jekla, kovin in drugih surovin, dražila se bo tudi hrana. Določene vplive že zaznavajo nekatera slovenska podjetja, razsežnost posledic pa bo odvisna tudi od prizadetosti nemškega gospodarstva, od katerega smo močno odvisni. Pogledali smo kakšni so vplivi, kako to občutijo slovenska podjetja in kakšne so težave s transportom.