Volvo bo javnosti ponudil svoje delnice

Skoraj 98 odstotni lastnik družbe je kitajski proizvajalec avtomobilov Geely. FOTO: Jason Lee/Reuters

Švedski avtomobilski proizvajalec Volvo Cars je danes napovedal prvo javno ponudbo delnic (IPO) na borzi v Stockholmu, s katero namerava zbrati okoli 25 milijard švedskih kron (2,5 milijarde evrov). Predvidena je izdaja novih delnic in morebiti delna prodaja delnic glavnega delničarja, kitajske družbe Geely, ki pa namerava ostati največji lastnik.Volvo Cars je napovedal, da bo prvi trgovalni dan na borzi še letos, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.V lastništvu bosta ostala švedska institucionalna vlagatelja AMF in Folksam, družba Geely Sweden, ki je podružnica kitajske družbe Zhejiang Geely Holding, ki je leta 2010 od ameriškega Forda prevzela Volvo Cars za 1,8 milijarde dolarjev, pa namerava ostati največji delničar družbe, so zapisali v današnjem sporočilu.Napoved vstopa na borzo je nov mejnik za avtomobilskega proizvajalca, ki je prodajo močno izboljšal, potem ko je leta 2010 dobil novega lastnika, in sicer na valu priljubljenosti športnih terencev. Družba načrtuje, da bo do leta 2030 proizvajala le električne avtomobile, poroča AFP.