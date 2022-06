Vozovnice bodo dražje, poleti bolj do okolja prijazni

Irec, prvi mož letalske industrije, kot mu pravijo po imenovanju na položaj za generalnega direktorja Mednarodnega združenja zračnega prometa (IATA) oktobra leta 2020, obljublja, da bo letalska industrija naslednje leto spet postala dobičkonosna panoga.

Letalske družbe so se zaradi epidemije spopadle z izjemnimi, milijardnimi izgubami. Letos naj bi znašale 11,6 milijarde dolarjev, lani pa so po podatkih IATA izgubili 51,8 milijarde dolarjev. V letu 2020 so pridelali za rekordnih 137,7 milijarde dolarjev neto izgub, vse skupaj torej v epidemičnih letih 201 milijardo dolarjev.

Willie Walsh pričakuje, da bo povpraševanje po letalskih prevozih letos v primerjavi z lani za 61 odstotkov višje, bodo pa po njegovih besedah letalske vozovnice v prihodnosti dražje, tudi zaradi tega, ker si bo, kot je obljubil v govoru pred odprtjem podnebnega vrha novembra v Glasgowu, letalska industrija prizadevala zmanjšati ogljični odtis.