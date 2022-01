Vrednost industrijske proizvodnje porasla za desetino

Skupna vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila v novembru 2021 za 2,8 odstotka višja kot v oktobru. Povečala se je zlasti v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu (za 3,2 oziroma za 2,6 odstotka), v dejavnosti preskrba z električno energijo, plinom in paro pa se je celo za 2,9 odstotka znižala, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Vrednost industrijske proizvodnje je bila na mesečni ravni višja v vseh treh namenskih skupinah izdelkov: v proizvodnji izdelkov za investicije za 2,7, v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za dva in v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 1,7 odstotka.

Še bolj otipljivo je povečanje na letni ravni: skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila lanskega novembra za dobro desetino višja kot novembra 2020 in za 8,7 odstotka višja kot v predpandemičnem novembru 2019. Opazna pa je tudi razlika pri prihodku od prodaje. Na letni ravni, glede na november 2020, je bil namreč skupni prihodek od prodaje v industriji višji za 17 odstotkov, glede na november 2019 pa za dobrih za 15 odstotkov, kažejo podatki Sursa.