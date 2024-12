Vsi si želijo spoznati nove vladarje Sirije

V nadaljevanju preberite:

To je bil zelo družaben teden za človeka, na glavo katerega je bila razpisana nagrada 10 milijonov dolarjev. Tuji diplomati so prihiteli v Damask, da bi se srečali z Ahmedom al Šaro, poveljnikom upornikov, ki je vodil ofenzivo za strmoglavljenje Bašarja al Asada. Njegova islamistična frakcija Hajat Tahrir al Šam (HTS) je na črnem seznamu terorističnih skupin v ZDA, Veliki Britaniji, Evropski uniji in Združenih narodih, a to mu ni preprečilo srečanja z Geirjem Pedersenom, posebnim odposlancem ZN za Sirijo, ter delegacijami iz Velike Britanije, Francije, Katarja, Turčije in drugih držav.