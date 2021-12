Z novim letom novo vodstvo Engrotuša

Skupščina trgovskega podjetja Engrotuš je sporazumno potrdila prenehanje mandata direktorjema Andražu Tušu in Juretu Kapetanu z 31. decembrom. Za novega direktorja je z novim letom imenovala Dušana Mitiča.

Mitič ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in je zadnjih dveh letih deloval kot predsednik svetovalnega odbora družbe Engrotuš, so v STA navedli v Engrotušu, v kateri še naprej ostaja tudi Andraž Tuš. Imenovan je bil namreč za prokurista in bo delo nadaljeval na področju strategije.

Večinski delež Engrotuša je v lasti sklada Alfi, ki je do deleža lani prišel s konverzijo terjatev, odkupljenih od bank upnic. Tuš Holding, ki je v lasti Mirka Tuša, ima v lasti 20 odstotkov družbe.

Engrotuš je v koronskem letu 2020 ustvaril slabih 459 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je nekaj manj kot v letu 2019, ko so ti nanesli slabih 476 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja je znašal 10,3 milijona evrov, EBITDA dobrih 26 milijonov evrov, pod črto pa je družbe ustvarila 31,2 milijona evrov izgube, izhaja iz letnega poročila za lani, objavljenega na Ajpesu.