Za avtomobilsko industrijo še slabe napovedi

Čeprav je bilo iz krogov avtomobilske industrije od začetka leta in vse tja do polovice mogoče občasno slišati, kako pričakujejo, da se bo na področju polprevodnikov oziroma njihovega pomanjkanja stanje izboljšalo, očitno ni tako. Napovedi so bolj ko ne slabe tudi za prihodnost, temu pa se pridružujejo še druge težave, povezane z geopolitičnimi dogodki. Kateri proizvajalci so še naprej najbolj prizadeti? Zakaj poleg strukturnega pomanjkanja vse skupaj bremeni še modelska politika in iskanje večjega zaslužka? Kako je z Revozom? Kdo v Rusiji zapira tovarne?