Za dežjem bo posijalo sonce, pravi Trump. Pa bo res?

Donald Trump je res spreten pri iskanju olepševalnih zvez za kaos. Ko je nedavno vrednost tako delnic kot obveznic močno padla, zaradi česar se je povečala zaskrbljenost glede finančne stabilnosti, je izjavil, da so ljudje »trenutno malce na trnih«. Potem ko je za 90 dni ustavil nekatere carine, je dejal, da so vse te turbulence zgolj »prehodna cena«, ki jo je treba plačati na poti do veličastne obnove ameriškega gospodarstva. »Na koncu bo to nekaj čudovitega,« je zapredel.

Z drugimi besedami, Trump skuša svojo politično zgodbo predstaviti na prav poseben način: da bodo Američani sicer na kratki rok občutili negativne posledice carin, a bodo na dolgi rok z njimi pridobili. Vendar dogajanje v zadnjih tednih vzbuja dvom o obeh vidikih te njegove kupčije. Bi lahko bile kratkoročne posledice precej hujše, kot kažejo njegove olepšave? In ali se bodo dolgoročne koristi res uresničile?