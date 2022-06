Za finančne strokovnjake vse pomembnejša družbena odgovornost

V nadaljevanju preberite:

Društvo finančnih strokovnjakov CFA Slovenija je od leta 2015, ko se je preimenovalo iz Združenja slovenskih finančnih strokovnjakov in postalo del svetovne družine društev CFA, »naredilo velik korak naprej, zato smo z dosežki društva in izpolnitvijo ciljev lahko zelo zadovoljni. Povečali smo frekvenco dogodkov z vsebinami s finančnega področja, in sicer s ciljem, da skrbimo za nadaljnji razvoj etične in strokovne kulture v slovenskem finančnem prostoru. Dosegli smo, da kandidati za pridobitev naziva CFA izpite lahko opravljajo v Sloveniji, ne več le v tujini,« pravi dosedanji podpredsednik društva Dejan Goljuf, ki bo dveletni mandat novega predsednika prevzel 1. julija od Kruna Abramoviča.

Kako visoka je letvica za mlade finančnice in finančnike, ki jih zanima vključitev v društvo? Je naziv CFA še vedno najprestižnejši v svetu financ? Kakšna je dinamika zanimanja zanj, tudi v tujini? Kako novi predsednik vidi prihodnje izzive pri vodenju društva, čemu bo dal največji poudarek?