Za gospodarstvo četrt milijona evrov povratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj s SID banko gospodarstvu do konca leta omogočilo 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov. Predvidoma jeseni pa nameravajo ponuditi nov sklop posojil v višini sto milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza. Pri tem bo 75 milijonov evrov zagotovila SID banka in 25 milijonov evrov gospodarsko ministrstvo.

Trenutno je podjetjem do konca leta iz Sklada skladov in Sklada skladov – covid-19 na voljo še 93 milijonov evrov prostih sredstev, in sicer za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniško in kvazi-lastniško financiranje. V okviru posojilnih skladov je na voljo 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi ter 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah.

Ugodno financiranje

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril, da je v časih višjih obrestnih mer, inflacije in negotovosti za podjetja pomembno tudi dostopno in ugodnejše povratno financiranje gospodarstva tako za spodbujanje investicij kot za zagotavljanje likvidnosti podjetij. »Na tem področju ministrstvo in SID banka združujemo moči in finančna sredstva. Skupaj lahko naredimo več za dobro slovenskega gospodarstva, kot bi vsaka institucija posebej,« je dejal Han. »Letos do konca leta ponujamo skupaj s SID banko 258 milijonov evrov povratnih sredstev različnih ukrepov,« je še pojasnil.

Pri tem je izpostavil prednosti financiranja s povratnimi sredstvi prek SID banke: »Podjetja imajo ugodnosti pri posojilnih pogojih kot na primer, lahko podpremo bolj tvegane posle, nižjo obrestno mero, daljše ročnosti ali moratorij na odplačilo glavnice, nižja zavarovanja.«

Črpanje evropskih sredstev

Predsednik uprave SID banke Borut Jamnik je izpostavil uspešnost dosedanjega črpanja, koriščenja in plasiranja kohezijskih sredstev, ki so ga dosegli skupaj s finančnimi posredniki in s tem omogočili multiplikativne učinke. »S povezovanjem različnih ministrstev pa smo dokazali, da znamo učinkovito sodelovati, koristiti in centralizirano upravljati kohezijska sredstva. Prihodnost vidimo tudi v kombiniranju povratnih in nepovratnih sredstev, saj to vodi k izboljšanju in zaprtju finančnih konstrukcij projektov ter oblikovanju prilagodljivih finančnih rešitev potrebam investitorjev, ki jih bo zaradi multiplikativnih učinkov spodbudilo h kreditiranju izvedljivih, preudarnih in trajnostnih naložbenih projektov, ki so nujno potrebni ob nadaljnjem razvoju slovenskih podjetij in občin,« je dejal.