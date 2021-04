Za OMV se zanimajo Madžari, Grki, Rusi, Poljaki, Azerbajdžanci

V nadaljevanju preberite:

Zainteresirani ponudniki, ki jih zanima nakup črpalk OMV v Sloveniji, so morali te dni oddati nezavezujoče ponudbe. Zanimanja za nakup je menda kar nekaj, in sicer od naftnih družb in skladov iz Madžarske, Azerbajdžana, Grčije, Rusije, Poljske, Združenega kraljestva. Kdo so zainteresirani ponudniki? Zakaj ima najboljše karte v rokah Mol in kako je s tem povezana Ina? Kako bo politika lahko vplivala na prodajo?