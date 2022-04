Začeli kopati predor Beka

V nadaljevanju preberite:

Delavci dveh turških podjetij Yapi Merkezi in Özaltin so včeraj zakopali v eno od dveh cevi predora Beka (T2), ki bo povezal Črni Kal in dolino Glinščice na novi železniški progi med Divačo in Koprom. Kopanje drugega najdaljšega predora so začeli skoraj leto po uradnem začetku del na trasi drugega tira, doslej pa so izkopali 3500 metrov predorov. Bil je skrajni čas, če hočejo v naslednjih dveh letih izpolniti napoved, da bo 37 kilometrov predorov nared do konca leta 2024.