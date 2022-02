Zakon o frankih državi odnesel 40 milijonov evrov premoženja

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor je včeraj sprejel zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Zaradi zakona se je tečaj delnic NLB v dveh tednih znižal za desetino in toliko se je zmanjšala tudi vrednost četrtinskega deleža države. A NLB sploh ni najbolj prizadeta banka in sprejetje zakona bo imelo velik vpliv tudi na proračun. Kako je zakon vplival na tečaje delnic prizadetih bank? Kaj to pomeni za dividende NLB? Kako močno bo zakon zmanjšal davčne prilive države?