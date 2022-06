Zakon zagotavlja denar le za izvedbo tečajev za 5000 starejših

Na službi vlade za digitalno preobrazbo pripravljajo novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Zdaj je večina denarja predvidena za nakup tehnološke opreme, z novelo pa bodo poskušali to spremeniti in zagotoviti več denarja za tečaje osnovnih digitalnih veščin, je povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Ministrica je v petek v oddaji 24ur zvečer na POP TV menila, da je trenutni zakon, na podlagi katerega lahko osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje od srede koristijo digitalne bone za nakup računalniške opreme, po opravljenem brezplačnem izobraževanju pa bodo pozneje na voljo tudi starejšim od 55 let, diskriminatoren. Vključuje zgolj nekatere posameznike, to pa je recept za katastrofo, je dejala. Zakon zagotavlja denar za izvedbo tečajev za 5000 starejših, kar se ji zdi veliko premalo.

Nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič pa je odgovoril, da gre za pilotni projekt in da več mest za tečajnike v tem letu ni. Ker so zmogljivosti nizke, so se odločili, da bo ta vključeval 5000 udeležencev.

Ministrica meni, da zakon ne spodbuja digitalnih znanj mladih. »Glede na to, kako je zastavljeno zdaj, pri mladih sploh ne gre za financiranje digitalnih znanj in kompetenc, ampak gre za financiranje tehnološke opreme, ki ni nujno povezana z digitalno pismenostjo,« je povedala.

Napovedala je, da zakona ne bodo izvedli, kot si ga je zamislila prejšnja vlada. »Ker živimo v pravni državi, zdaj velja ta zakon, zato mladi, dokler je v veljavi ta zakon, lahko unovčijo digitalne bone,« je povedala. Novela zakona pa bo podlaga, da bodo nadaljevali s svojimi projekti, in ti bodo namenjeni predvsem za starejše in socialno ogrožene.

Andrijanič pa je danes zaradi »številnih neresničnih informacij in neutemeljenih kritik na račun digitalnih bonov in tečajev digitalnih veščin za starejše« na facebooku zapisal, da so zaradi kratkega obdobja za izvedbo tečajev v pilotnem letu odločili vanje vključiti le 5000 starejših. Prvi tečaji bodo na voljo jeseni, večino brezplačnih tečajev pa so načrtovali v naslednjem letu.

Mladi so bone v vrednosti 150 evrov prejeli v obliki dobroimetja v informacijskem sistemu Finančne uprave RS. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nekdanji minister je komentiral tudi mnenje Stojmenove Duh, ki je pred dnevi na twitterju zapisala, da so digitalni boni namenjeni predvsem nakupu v tujini narejene opreme. Sam meni, da to ne drži in da bodo imeli največjo korist mladi, ki bodo lahko prišli do moderne računalniške opreme.

Mladi so bone v vrednosti 150 evrov prejeli v obliki dobroimetja v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, v skladu z veljavnim zakonom jih je mogoče koristiti do 30. novembra. Do petka do 11. ure jih je že unovčilo nekaj več kot 10.000 upravičencev v skupni višini okoli 1,4 milijona evrov. Upravičencev je sicer nekaj več kot 221.000, skupna vrednost digitalnih bonov je tako nekaj več kot 33 milijonov evrov.