Zakonu o posojilih v frankih se obeta velika in pisana podpora

Pred poslanci je jutri glasovanje o zakonu o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, predlagatelj je državni svet. Vsaj glede na razpravo v državnem zboru se mu obeta obilna in politično zelo pisana podpora, ki so jo napovedali predstavniki poslanskih skupin SDS, Levice, SNS in SD, medtem ko bodo poslanci NSi, Desusa in LMŠ glasovali po svoji presoji, v SAB pa zakonu niso naklonjeni.

Po drugi strani pa vlada predlaganega zakona »ne podpira in posledično meni, da ta ni primeren za nadaljnjo obravnavo«, je poslancem uvodoma povedala državna sekretarka Katja Lautar z ministrstva za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj. Vlada tako med drugim opozarja na prepoved retroaktivnega učinka zakona in v zvezi s tem izpostavlja tudi opozorilo Evropske centralne banke, ki ga je ta podala v zvezi s podobnim predlogom zakona.

Predlog zakona po mnenju vlade ne vključuje analize glede presoje posledic na gospodarstvo in na bančni sektor, kar lahko vpliva na finančno stabilnost, posledično se lahko okrni tudi možnost kreditiranja gospodarstva. Za reševanje tovrstnih situacij sta po mnenju vlade primerni obstoječa zakonodaja in praksa z zunajsodnim dogovornim reševanjem te problematike.

Pred glasovanjem o samem zakonu bodo poslanci odločali o dopolnilu Levice, ki predlaga, da se tako imenovana valutna kapica aktivira, ko zaradi spremembe tečaja švicarskega franka znesek preostanka kredita odstopa za več kot pet odstotkov od zneska, izračunanega po tečaju na dan črpanja kredita, ali ko višina anuitete za toliko odstopa od tiste, izračunane po tečaju na dan črpanja kredita. Tako je predvideval prvotni predlog zakona, a so prag, ko bi bili kreditojemalci upravičeni do povračila, na odboru DZ za finance na predlog SDS, NSi in Konkretno dvignili na deset odstotkov.

Predlaganemu zakonu ostro nasprotujejo v bankah, ki ob njegovem morebitnem sprejetju že napovedujejo pobudo za oceno njegove ustavnosti, pomisleke pa imajo tudi v ECB in Banki Slovenije.