Zakup sončnega panela prinaša vlagatelju obresti

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Moja elektrarna oddaja sončne panele v svoji SE Borovnica 2. To je že njihov 25. projekt, skupaj pa jih sestavlja več kot 46.000 panelov. Naložbena priložnost pomeni triodstotne letne obresti na posojeni znesek, iz pogodbenega razmerja pa se vlagatelj po preteku enega leta lahko umakne, če tako želi. »Prednosti so torej v višini obresti, ki so ob ničnem tveganju nadpovprečne. Tudi možnost izstopa je enostavna in le z enomesečnim rokom – ki pa ga zaradi privlačnosti projekta izkoristi samo nekaj vlagateljev na leto. Mehanizmi jamstev pa so kar trojni,« pravi direktor podjetja Peter Kokot.