Motnje v dobavi klestijo ponudbo za letošnja darila

V nadaljevanju preberite:

Motnje v dobavi trgovce spremljajo vse leto in se prevešajo v december. Nakupi v zadnjem mesecu leta za trgovine predstavljajo pomemben del prihodkov, zaradi negotove dobave pa so se priprave na sezono praznikov letos začele hitreje kot običajno, razlagajo trgovci. Ti ugotavljajo, da bodo tokrat zaradi pomanjkanja nekaterih izdelkov morali na police postaviti alternativno ponudbo, težave ob dobavi pa spremlja tudi rast nabavnih cen. Nekatera darila bodo zato letos dražja.

Česa trgovci ne morejo dobaviti in kako so se pripravili na sezono praznikov ob stalnih motnjah v dobavi? Kateri izdelki trgovcem povzročajo največ preglavic in kdaj bodo najbolj iskani izdelki na voljo? Kakšno je povečanje cen izdelkov in za katere izdelke bomo morali odšteti več?