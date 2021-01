Zaradi velikih vlaganj v IT še konkurenčnejša

V članku preberite

Ena največjih in najbolj kompleksnih finančnih institucij v ZDA, JPMorgan Chase (JPM), ima v ZDA vodilni položaj na investicijskem področju, pri komercialnem bančništvu, bančnih storitvah za prebivalstvo, kartičnem poslovanju (predvsem kreditne kartice) ter upravljanju sredstev. V prejšnji finančni krizi se je odrezala precej bolje kot njena konkurenca, prevzemala je nekatere slabše upravljane banke. V članku preberite, kakšna je formula uspeha JPM, katere so njene konkurenčne prednosti, pa tudi, kako bo zaradi svoje velikosti in stroškovne učinkovitosti lahko kljubovala tekmecem v prihodnosti.