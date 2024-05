Zaradi vojne v Palestini padec pretovora v Kopru

Podatki o poslovanju koprskega pristanišča v prvem letošnjem trimesečju kažejo nekoliko slabše rezultate, kot so jih zabeležili v enakem obdobju pred enim letom. Z nerevidiranimi podatki o poslovanju v prvem četrtletju letos so se danes seznanili nadzorniki Luke Koper. Padec pretovora je še obvladljiv. Najpomembnejša je ugotovitev predsednice uprave Nevenke Kržan, da Koper ostaja pomembna vstopna točka za tovor v Srednjo Evropo.

Glavni razlogi za manjši pretovor v pomorstvu so šibka gospodarska aktivnost na evrskem območju, počasna rast globalnega gospodarstva, predvsem pa vojne razmere na Bližnjem vzhodu (konflikt med Izraelom in Palestino) in napadi jemenskih upornikov na vse ladje, ki plujejo v Izrael in v države, ki podpirajo Izrael. Veliko ladjarjev je svoje ladje preusmerilo na pot okoli Afrike, kar povzroča zamude, zamik pretovora in tudi drugačen vrstni red vplutja v evropska pristanišča.

Zmanjšanje pretovora občutijo, vendar so rezultati boljši od pričakovanj. Foto Črt Piksi

»Kljub zaostrenim razmeram na trgu smo se v družbi prilagodili novim okoliščinam, ohranili smo vse tri direktne kontejnerske servise z Daljnega vzhoda in izkoristili nove priložnosti. S strani ključnih ladjarjev pa so dobili tudi zagotovila, da Koper tudi v prihodnje ostaja pomembna vstopna točka za tovor v Srednjo Evropo,« je poslovanje prvih treh mesecev komentirala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.

Čistega dobička le 7 odstotkov manj v primerjavi z rekordnim.

Negotove razmere na Bližnjem vzhodu in počasnejša rast gospodarstva so vplivale na to, da je pretovor v Luki Koper v prvih treh mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani padel za sedem odstotkov (bilo ga je za 5,3 milijona ton). Kontejnerjev so pretovorili 256.240 ali osem odstotkov manj, avtomobilov pa 189.855 ali 18 odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani. (Na manjše število avtov je vplivala tudi manjša prodaja avtov na nekaterih trgih.)

Seveda ta padec ni tako velik, če upoštevamo, da so lani po rekordnem letu 2022 ob četrtletju v koprskem pristanišču beležili rast pretovora kontejnerjev za štiri odstotke in rast pretovora avtov celo za neverjetnih 32 odstotkov, kar pomeni, da je pretovor avtov še zmeraj višji, kot je bil v primerljivem obdobju leta 2022. Za 18 odstotkov manj so pretovorili tudi razsutih in sipkih tovorov, ampak predvsem na račun precej manjšega pretovora premoga, medtem je bilo gnojil, pšenice in fosfatov več kot v enakem lanskem obdobju. So pa v Luki Koper zabeležili za 10 odstotkov več generalnih tovorov (jekleni izdelki in les), za tri odstotke je bilo tudi več tekočih tovorov (naftnih derivatov).

Optimizem Nevenke Kržan je tudi pri finančnih podatkih, saj so ustvarili za 79,4 milijona evrov čistih prihodkov ali en odstotek manj. Tudi v tem primeru velja, da so se v lanskih prvih treh mesecih čisti prihodki povišali kar za 13 odstotkov, bilo jih je za 80 milijonov evrov, krepko več kot jih je bilo v letu 2022. Imeli so za sedem odstotkov nižje stroške poslovanja predvsem na račun nižjega števila zaposlenih od načrtovanega (tu so privarčevali več kot 5 milijonov evrov) in nižjih stroškov storitev. Čisti poslovni izid je letos dosegel 15,4 milijona evrov in je bil za sedem odstotkov nižji, vendar je treba upoštevati, da je bil lani (16,5 milijona evrov) in predlani rekorden.

Letos še ne bo izboljšanj, trdijo špediterji in pomorski agenti.

Luka Koper je v prvem četrtletju investirala za 11,1 milijona evrov, to je kar 38 odstotkov več kot leto prej. Največ na račun gradnje 12. priveza ob drugem pomolu, na račun premika skladiščnih blokov in na račun sončne elektrarne.

Pristanek do sedaj največje kontejnerske ladije Cendrillon v Koperskem pristanišču.Izgradnja podaljška prvega pomola. V Kopru 26.5.2014 [avtor:Pivk Mavric] Foto Mavric Pivk/delo Pivk Mavric

Evropska centralna banka predvideva postopno krepitev gospodarske rasti v drugi polovici leta 2024, vendar napoved spremlja negotovost zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. Kot so ocenili predstavniki drugih logistov, ki spremljajo razmere na pomorskem trgu, letos ni pričakovati bistvenega izboljšanja razmer.

»Težave bodo ostale še vsaj pol leta do devet mesecev po koncu vojne v Palestini,« je denimo ocenil predsednik sekcije pristaniških špediterjev Čedomir Bojanič. Upajo le, da se razmere ne bodo še poslabšale, pravijo špediterji in predstavniki pomorskih agencij.