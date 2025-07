Zavarovalnica Triglav prevzema na Poljskem

V nadaljevanju preberite:

Zavarovalnica Triglav bo v prihodnjih dveh letih pridobila do 24,8-odstotno lastništvo v hitrorastoči poljski zavarovalno-tehnološki družbi HPI GMA, s katero sodeluje na poljskem trgu avtomobilskih zavarovanj. »Triglav s to naložbo utrjuje svoje delovanje na poljskem trgu, kar je skladno s strateško ambicijo internacionalizacije njegovega poslovanja,« so sporočili z največje slovenske zavarovalnice. Kakšne so mendarodne ambicije Triglava in kakšen tržni delež zaseda v balkanskih državah?