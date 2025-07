Droga Kolinska kupuje pašteto Kekec

Atlantic Droga Kolinska, ki sodi v hrvaško skupino Atlantic Grupa, je oddala zavezujočo ponudbo za nakup podjetja Osem iz Murske Sobote, ki jo je prodajalec Miroslav Flisar sprejel, so sporočili iz družbe. Posel bo sklenjen po pridobitvi soglasja agencije za varstvo konkurence (AVK) in izpolnitvi dodatnih pogojev za sklenitev posla.

»Prevzem temelji na enem najpomembnejših stebrov korporativne strategije Atlantic Grupe – krepitvi osnovne dejavnosti družbe v strateških kategorijah, natančneje v segmentu delikates, in širitvi proizvodnih zmogljivosti,« pravijo v Drogi Kolinski. Podjetje Osem se ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih namazov in izdelkov. V lasti ima tudi blagovno znamko Kekec in proizvodno lokacijo v Murski Soboti, lani pa je ustvarilo šest milijonov evrov prihodkov. V Atlantic Drogi Kolinski pojasnjujejo, da poleg proizvodne lokacije in blagovnih znamk Atlantic Droga Kolinska prevzemajo tudi zaposlene v podjetju Osem, kar dodatno zagotavlja neprekinjeno poslovanje in prenos znanja.

Podjetje Osem ima okoli 50 zaposlenih in je lani ob 6,4 milijona evrov celotnih prihodkov ustvarilo nekaj več kot 272.500 evrov čistega dobička. Droga Kolinska sicer med drugim proizvaja mesne in ribje paštete Argeta, ki so eden od njihovih paradnih produktov.