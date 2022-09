Zavarovalništvo se mora premakniti v svetovanje

Na mednarodni konferenci Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), ki je letos poteka pod naslovom Zavarovalništvo med Scilo in Karibdo: Iskanje prave poti, strokovnjaki iz mednarodne in domače zavarovalniške panoge in financ razpravljajo o izzivih, ki jih dogajanje v mednarodnem okolju prinaša zavarovalniški industriji, in o rešitvah, ki lahko pomagajo k uspešnemu soočanju z razmerami in negotovostmi, ki so posledica globalnih sprememb.

»Glavni izzivi, s katerimi se soočamo danes, imajo skupno eno stvar. To so vrzeli. Zavarovalne, pokojninske, digitalne in vrzeli v enakosti spolov. Vse našteto vpliva na kakovost in postopke zavarovalnega nadzora in regulacije. Premoščanje teh vrzeli je glavni izziv, ki nas čaka v prihodnosti,« je bila ključna ugotovitev glavne govorke dogodka, Petre Hielkeme, predsednice Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA). Ena od ugotovitev konference je tudi, da se bo moralo zavarovalništvo v prihodnje še bolj pozicionirati kot svetovalna panoga.

Po besedah Gorazda Čibeja, direktorja AZN, so se finančne institucije in zavarovalniška industrija dobro prilagodili novim razmeram in vpeljali nove pristope, ki kažejo smer delovanja v prihodnje. »Na AZN ugotavljamo, da so zavarovalnice v veliki meri uspešno premostile nastala tveganja, predvsem po zaslugi kakovostno pripravljenih kriznih načrtov,« je dejal Čibej in pokazal na področje, ki se mu bo morala zavarovalniška panoga v prihodnje posebej posvečati.

Ob Petri Hielkema in direktorju Agencije za zavarovalni nadzor, Gorazdu Čibeju, na konferenci je sodelovala vrsta uglednih strokovnjakov iz mednarodnega in domačega finančnega prostora. Med njimi Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe, in Karel Van Hulle, zavarovalniški strokovnjak ter profesor na univerzah KU Leuven in Goethe Univerzi v Frankfurtu.