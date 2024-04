Zavarovanje avtomobila v enem letu polovico dražje

Lani so zavarovalnice avtomobilska zavarovanja glede na leto prej podražila za do petino. Podražitve se nadaljujejo tudi v letu 2024. Na znesek na polici pa ne vplivajo le podražitve postavk na polici, dodatno jih zvišuje še ukinjanje ali zniževanje popustov, kažejo izkušnje našega bralca.

Na nas se je obrnil bralec, ki mu je te dni potekla polica avtomobilskega zavarovanja. Kot vedno do zdaj je tudi letos obnovo pod istimi pogoji (pri isti zavarovalnici) prepustil agentu, a ga je znesek na letošnji polici presenetil. Lani je za zavarovanje svoje električne tesle model 3 odštel 950 evrov, letos pa je bila v polju znesek za plačilo navedena skoraj pol višja številka, nekaj več kot 1400 evrov, pa čeprav iz police ni uveljavljal škod, nabavna vrednost novega vozila pa se je v enem letu znižala za tri tisočake.

Zavarovalnice pravijo, da se je zavarovanje za avtomobile lani podražilo za do 20 odstotkov. Nekatere zavarovalnice so premije zvišale tudi letos. Rast cen servisnih storitev in rezervnih delov se nadaljuje tudi letos, kar vpliva na dvig premij.

Na podlagi nove in lanske police, ki nam ju je posredoval bralec, smo primerjali postavke in ugotovili, da se jih je devet podražilo, tri so se pocenile, ravno toliko je ostalo nespremenjenih. Največjo podražitev je opaziti pri delnem kasku, ki pokriva škodo v primeru požarne nevarnosti in naravnih nesreč. Znesek se je v primerjavi z letom prej več kot podvojil (+108 odstotkov), s 124 na 260 evrov. Pol dražji sta še delna kaska, ki pokrivata škodo na steklih (+53 odstotkov) in tisti, ki pokriva škodo zaradi živali (+47 odstotkov). Med večjimi podražitvami smo zaznali še asistenco, ki se je v primerjavi z lani podražila za 41 odstotkov.

Postavke, ki so v 2024 nižje kot v 2023, so zavarovanje kraje (–38 odstotkov), zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (–14 odstotkov) in zavarovanje avtomobilskega kaska, ki je desetino ugodnejše.

Nižja je tudi postavka popusti, ki prispeva k podražitvi avtomobilskega zavarovanja. Teh so bralcu letos priznali za petino manj kot lani.

Foto Leonardo Benassatto, Reuters

Če pogledamo absolutne številke, sta k 450 evrov dražji polici avtozavarovanja daleč največ prispevala delni kasko požarne nevarnosti in naravne nesreče (skoraj 136 evrov dražje) ter manj obračunanih popustov (slabih 114 evrov manj). Obe postavki skupaj predstavljata 55 odstotkov podražitve premije. Naš izračun je še pokazal, da če ne bi upoštevali znižanja popustov, bi bilo zavarovanje »le« 21 odstotkov dražje.

Postavke, ki se niso spremenile ali pa so se le malo (manj kot odstotek), so delni kasko parkirišče, nezgodno zavarovanje in zavarovanje pravne zaščite.

Kaj pravijo zavarovalnice

Po izkušnji iz prve roke smo se z vprašanjem, koliko so podražili avtomobilska zavarovanja, obrnili tudi na zavarovalnice. Grawe zavarovalnica jih je lani v primerjavi z 2022 podražila v povprečju za desetino: »Vzrok je bil v rasti cen nadomestnih delov, delovnih ur servisnih storitev, inflaciji, ki se je odrazila v dvigu povprečnih odškodnin in zavarovalnin, škodna pogostost je zaradi vremenskih ujm višja itd.« Tudi letos so dražili, in sicer je osnovna kasko premija za desetino višja. Razlogi so podobni kot prej navedeni, izpostavijo še, da povprečne zavarovalnine in odškodnine rastejo bolj od povprečne premije, ki jo potrebujejo za poplačilo stroškov škod.

»Pri avtomobilskih zavarovanjih lahko govorimo o skupnem dvigu premije v obdobju zadnjih 12 mesecev v višini 13,8 odstotka,« so sporočili iz Zavarovalnice Sava. Dodajajo: »Večina dviga premije je močno povezana z dvigi cen servisnih storitev in materiala oziroma rezervnih delov. Prav tako so se zvišale vrednosti zavarovanih vozil.« Opozarjajo, da se rast cen servisnih storitev in rezervnih delov nadaljuje, kar vpliva na dvig premij.

Foto Leonardo Benassatto, Reuters

Tudi Zavarovalnica Triglav je avtomobilska zavarovanja lani podražila za okoli petino, letos pa za okoli tri odstotke. Vzroki so podobni kot prej omenjeni pri drugih zavarovalnicah, poudarjajo pa: »Cene nadomestnih delov so se v zadnjih petih letih zvišale celo za več kot 50 odstotkov.« Povečuje se tudi število delov, ki so v posameznih zavarovalnih primerih poškodovani ali uničeni, ti pa so dražji, kot so bili v preteklosti: »Tudi vozila so vedno dražja, opremljena z dražjimi in težje popravljivimi materiali. Pri tem proizvajalci predpisujejo vse več menjav namesto popravil nadomestnih delov, kar prav tako prinaša bistveno višje stroške popravil.«

Stalne spremembe v sestavi portfelja vozil, nadaljevanje vpliva inflacije na avtomobilske škode ter čedalje bolj množične naravne ujme s točo in poplavo bodo tudi v prihodnje vplivali na prilagajanje premij avtomobilskih zavarovanj.

Tudi Zavarovalnica Generali je dražila: »Cenovne prilagoditve niso bile enake za vse vrste kritij in so bile različne glede na vrsto zavarovanja in obseg kritij ter so v povprečju znašale vsaj deset odstotkov v posameznem letu.« Med drugim opozarjajo na še vedno naraščajoče cene servisnih storitev in rezervnih delov pa tudi na vse večjo vrednost vozil, vse to pa se odraža na višanju premije.

Se bodo letos podražitve nadaljevale? Zavarovalnice odgovarjajo, da je to odvisno od razmer na finančnih trgih, cen nadomestnih delov in servisnih storitev, spremembe vrednosti vozil ter škodne pogostosti. Po potrebi bodo premije prilagodili.