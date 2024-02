Opravljenih več kot polovica gradbenih del

Drugi tir sta zaznamovala viadukta Vinjan in Gabrovica. Gradbinci so ju gradili po dveh različnih metodologijah, gre pa – tehnično gledano – za zelo zahtevna objekta, zgrajena v ozkih časovnih rokih. Glavna dela na obeh so bila končana pred novim letom. Danes pa bo napredek projekta ocenil premier Robert Golob v spremstvu Alenke Bratušek, ministrice za infrastrukturo, Mateja Oseta, generalnega direktorja 2TDK, in Jerneje Jug Jerše, vodje predstavništva evropske komisije.

Viadukt Vinjan je gradila družba Kolektor CPG, članica skupine Kolektor Construction. Opravili smo že veliko več kot polovico gradbenih del na drugem tiru, pravi Kristjan Mugerli, direktor Kolektorja CPG, glavnega izvajalca največjega infrastrukturnega projekta pri nas.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Gradnja Vinjana je bila predvsem zaradi časovne omejitve zelo zahteven projekt, ki je za gradnjo potreboval zelo veliko opreme. Zdaj nas je dobavitelj prosil, naj opremo postopno vračamo, saj je ne more dovolj hitro pospraviti v skladišča. Samo vozičkov je za 40 vlačilcev.« Viadukt je bil sicer narejen po tehnologiji prostokonzolne gradnje. Po takšni tehnologiji se bodo gradili tudi nekateri viadukti na tretji razvojni osi, denimo most čez Krko na južnem delu tretje osi.

Viadukt Gabrovica je zgradila turška družba Yapı Merkezi. Pri tem podjetju računajo, da jim bo dobro opravljeno delo v projektu drugega tira omogočilo, da kandidirajo za gradbene posle poleg Slovenije še v Italiji, na Hrvaškem in v Srbiji. »Gre za mojstrovino, in sicer po zaslugi projektanta Pointing,« pravi Bahadır Oral, direktor projekta drugi tir v turški družbi Yapı Merkezi. Viadukt Gabrovica je bil sicer narejen s tehnologijo narivanja.