Vzporedni drugi tir naj res začnejo graditi leta 2026

Primorski poslanci iz Gibanja Svoboda, poslanec italijanske narodnosti Felice Žiža in koprski župan Aleš Bržan so prepričani, da se bo gradnja levega (vzporednega) drugega tira res nadaljevala takoj potem, ko bo zgrajen novi tir Divača–Koper, to je v začetku leta 2026. To so povedali po včerajšnjem skupnem delovnem sestanku v Kopru in dodali pobudo, da naj vlada po dograditvi levega tira predvidi ukinitev starega industrijskega tira in namesto njega traso spremeni v kolesarsko in rekreacijsko pot.

Obljubo o takojšnjem nadaljevanju gradnje dvotirnosti nove proge sta dala premier Robert Golob in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek že pred dobrim mesecem dni ob zaključku glavnih del na viaduktu Vinjan. Toda želje in izjave ministrov, poslancev ter županov so eno, dogajanje na delovišču pa drugo.

Poslanci in župan zahtevajo takojšnje nadaljevanje del na levem tiru. V državni dokument naj dodajo obvezo o odstranitvi starega tira. Takojšnje nadaljevanje del bi bilo veliko bolj varčno.

Največja kraška jama doslej

Gradnja drugega tira se je znašla pred nekaj sicer pričakovanimi ovirami. Graditelji dveh najdaljših predorov (Lokev ali T 1 – 6714 metrov in Beka T 2 – 6017 metrov) pri delih zadnje mesece vse pogosteje naletijo na obsežnejše kraške pojave. Pred dobrim tednom so delavci Yapı Merkezija v predoru Beka naleteli na 80. kraško jamo, ki je največja doslej na tem gradbišču, bogata s podzemnimi kapniki in drugimi kraškimi tvorbami. Kopanje kalote so morali ustaviti, zdaj iščejo projektantsko rešitev, medtem pa delavci kopljejo stopnico in seveda betonirajo cev. Član uprave 2TDK Marko Brezigar je povedal, da je odkritje začasno upočasnilo napredovanje preboja predora, vendar upa, da bodo kmalu nadaljevali vrtanje in med tem poiskali rešitev za premostitev jame.

Po eni strani so vsi zadovoljni, ker je treba izkopati le še 1,9 kilometra v štirih ceveh obeh predorov. V glavnih ceveh je ostalo še največ po 450 metrov neizkopanega terena. To bi z lahkoto opravili do konca maja. Vendar raziskave napovedujejo, da bodo na trasi naleteli še na kakšno jamo. Dokončanje vrtanja zadnjih dveh predorov se torej lahko zavleče za kak mesec, vendar dokončanje novega tira ni vprašljivo, trdi Marko Brezigar iz podjetja 2TDK.

Levi tir bo veliko lažji zalogaj, saj bo 61 odstotkov proge že zgrajene.

Izvajalci sklopa 3 (konzorcij štirih podjetij: SŽ- ŽGP, Kolektor IGIN, GH Holding in Yapı Merkezi Construction) trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo, tehnološke elaborate, nabavljajo potrebni material in bodo še pred junijem začeli pripravljalna dela. Glavna dela na tiru pa bodo začeli v tretji četrtini leta, torej najkasneje septembra letos. Do tedaj bi morala biti tudi zadnja dva predora prebita.

Delavci podjetja Yapı Merkezi so v predoru Beka naleteli na kraško jamo. Kopanje kalote so ustavili, zdaj iščejo projektantsko rešitev. FOTO: Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU.

Sprememba zakona o drugem tiru v kratkem

Nekaj dvomov ostaja, kako hitro bodo lahko začeli graditi levi, vzporedni tir. Včeraj so nam z ministrstva za infrastrukturo odgovorili, da bo uredba o spremembah in dopolnitvah DLN za dvotirno povezavo med Divačo in Koprom sprejeta do oktobra 2024. Do tedaj mora biti sprejet tudi zakon, ki bo uredil investitorstvo levega, vzporednega tira. (Poslanka Gibanja Svobode Tamara Kozlovič je včeraj dejala, da bo zakon obravnavan kmalu, ker bo v državnozborsko proceduro vložen v kratkem.) Javna obravnava osnutka uredbe o DLN in okoljskem poročilu je zaključena.

Trenutno poteka analiza in usklajevanje stališč nosilcev urejanja prostora. Postopek čezmejne presoje in izdaje mnenja italijanske države še ni zaključen. Po pridobitvi končnih mnenj Italijanske republike in nosilcev urejanja prostora bodo izdali odločbo o sprejemljivosti vplivov na okolje in bo pripravljen usklajeni predlog uredbe o DLN, ki ga bo obravnavala vlada.

Takoj po sprejetju zakona in uredbe o DLN bi investitor, torej 2TDK, lahko začel pripravo projektne dokumentacije. Vse kaže, da bodo za to potrebovali dve leti in bodo za gradbeno dovoljenje zaprosili na ministrstvo za naravne vire in prostor šele leta 2026.

318 mio € bi stal levi tir, so izračunali lani jeseni na ministrstvu za infrastrukturo

Šele konec leta 2026, torej kar dolgo po načrtovanem zaključku del na sedanjem gradbišču, bodo prišli do gradbenega dovoljenja in začetka javnega naročanja še za gradnjo levega tira. (Levi mu rečejo zato, ker bo gledano v smeri od Divače proti Kopru umeščen levo od tira, ki ga gradijo zdaj, torej tudi dodatno stran od državne meje z Italijo.)

Novookrito kraško jamo še raziskujejo in pripravljajo rešitve, da bi se ohranilo čim več jame nedotaknjene. Dela na čelu predora, kjer je bila jama odkrita, stojijo, a potekajo druga dela v predoru. Včeraj so začeli dela za premostitev jame. Kljub taki jami rok dokončanja gradnje ostaja – konec leta 2025.

Z ministrstva za infrastrukturo so nam odgovorili, da bo gradnja levega tira glede na izkušnje pri zdajšnji gradnji novega tira potekala štiri leta. Tudi zato, ker bo 16,5 kilometra najtežjih predorskih cevi za levi tir že zgrajenih in bodo morali zgraditi le še preostale 3,9 kilometra cevi, in to v precej lažjem (ne kraškem) terenu. Poleg teh predorov morajo na novo zgraditi še tri viadukte (Glinščico, Gabrovico in Vinjan) in seveda celotno vozno mrežo – od tirov do spremljajoče strojne, napajalne in komunikacijske mreže. Investicija v levi tir je ocenjena na 318 milijonov evrov, po cenah iz oktobra 2023, so nam odgovorili z ministrstva in potrdili, da bo mogoče tudi za levi tir pridobiti nepovratna evropska sredstva.

Italija napovedala strokovni ogled trase

Kot kaže, bo vlada zelo težko zagotovila nadaljevanje gradnje še levega tira takoj po končanju zdajšnje gradnje. Poslanci in koprski župan pa so opozorili, da bi bilo seveda veliko bolj racionalno, če delavci in stroji ne bi zapustili gradbišča. Župan in koalicijski poslanci včeraj niso veliko dvomili o možnosti, da se gradnja levega tira ne bi nadaljevala. Toda stvar ni povsem samoumevna. Že zato, ker niti italijanska država še ni podala svojega mnenja in presoje o čezmejnih vplivih na okolje, pač pa je za naslednje dni napovedala strokovni ogled trase.