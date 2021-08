Zaživela redna letalska povezava med Madridom in Ljubljano

Letalska povezljivost Slovenije se po pandemiji in propadu Adria Airways vendarle postopoma izboljšuje. S prihodom Iberijinega letala na Brnik je danes pozno popoldne zaživela nova redna linija med Madridom in Ljubljano.Španski nacionalni prevoznik bo – do konca avgusta – Slovenijo z letališčem Barajas, petim največjim po številu potnikov v Evropi leta 2019 in pomembnim vozliščem za Latinsko Ameriko, povezoval ob petkih in ponedeljkih. Cene povratnih vozovnic se začnejo pri nekaj manj kot 115 evrih.To je prva linija, ki jo je Iberia odprla na podlagi natečaja na družbenih omrežjih, kjer je Ljubljana po številu prejetih glasov ugnala več drugih destinacij. Ob inavguraciji povezave so v Slovenski turistični organizaciji izrazili pričakovanje, da bi družba med prestolnicama v prihodnje letela še pogosteje, morda tudi celo leto.Vzpostavitev štirih letov na teden je bila napovedana že lani, a je bila zaradi zdravstvene krize zamaknjena. Pred časom sta med Slovenijo in Iberskim polotokom letela Adria Airways in španski nizkocenovni prevoznik Vueling. Po poročanju specializiranega spletišča Ex-Yu Aviation je bil pred pandemijo Madrid sedma najpriljubljenejša destinacija za potnike iz Ljubljane, s katero Slovenija ni imela vzpostavljene neposredne povezave.