ZDA so – presenetljivo – za višje davke

Ameriški predsednik Joe Biden je obudil prizadevanja za mednarodno sodelovanje pri obdavčevanju tehnoloških in drugih multinacionalk v upanju, da bo tako tudi sam pridobil dodatna sredstva za plačevanje ambicioznih socialnih in drugih programov.



Najmanj petnajstodstotna obdavčitve dobičkov tujih podružnic multinacionalnih korporacij je tudi po prepričanju ameriške ministrice za finance Janet Yellen to zmaga za vse. Pri tako radikalni spremembi dosedanje ameriške usmeritve pa tudi številni Američani dvomijo o optimistični napovedi.