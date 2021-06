Združujeta se slovenski in hrvaški Telemach

United Group je danes sporočila, da se družbi Telemach Slovenija in Telemach Hrvaška združujeta v enotno skupino na čelu z Adrianom Ježino, dosedanjim izvršnim direktorjem Telemach Slovenija, so sporočili iz United Group, kjer pojasnijo: »Glede na to, da je Hrvaška na poti, da postane popolnoma konvergenten trg za United Group, kot tudi da Slovenija že popolnoma konvergira in raste v vseh segmentih, je logično, da ta dva trga povežemo skozi enotno upravo.« Podobno povezovanje v telekomunikacijah smo že videli, A1 denimo deluje kot enotno podjetje v Sloveniji in Srbiji.



Telemach Hrvaška je nastal po Unitedovem prevzemu družbe Tele2 leta 2020, družbo pa so novembra lani preimenovali. United Group je napovedal vlaganje 130 milijonov v mobilno mrežo in 100 milijonov evrov v optično mrežo.

