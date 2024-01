Zeleni prehod je in bo drag

V nadaljevanju preberite:

Pri načrtovanju v energetiki bi morali upoštevati tudi stroko in gospodarstvo, ne zgolj političnih in lokalnih interesov, so se strinjali energetiki na posvetu na GZS. Druga ugotovitev je, da brez vlaganja v omrežja zelenega prehoda ne bo, zeleni prehod pa bo drag, na koncu bodo računi na položnicah višji. Ugotovili so tudi, da je pri nas močno nasprotovanje praktično vsem novim elektrarnam, razen sončnim, pa tudi daljnovodom.

»Brez vlaganja v nove vire ne bo šlo,« pravi Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.