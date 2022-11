Zgodba o uspehu: V Žireh slavijo z inovativnostjo

Žiri so slovenski javnosti znani predvsem po tamkajšnji čevljarski industriji, a so tudi dom nekaterih uspešnih podjetij, med katerimi je gotovo družinsko podjetje INO, d. o. o., Žiri, ki ga je pred dobrimi tridesetimi leti ustanovil Anton Mur in v družinski posel hitro vključil tudi sinova Boruta in Blaža. Danes Anton uživa v pokoju, Blaž je direktor podjetja, Borut pa glavni razvojnik strojne opreme za sitotisk.

Kot izvemo med obiskom podjetja, ki se nahaja v labirintu ulic žirovske industrijske cone, je bil Anton Mur v žirovskih krogih že od nekdaj znan po svoji inovativnosti in prav ta ga je v nekem trenutku gnala, da je zapustil tedaj uspešno podjetje Etiketa, kjer je bil tehnični direktor, in šel na svoje z vizijo: »Ponuditi trgu zmagovito opremo, kjer bo delavec le še upravljalec stroja in ne več fizični delavec.«

Spoznajte podjetje INO, ki uspešno konkurira številnim tujim podjetjem.

Ko je slovenski trg nenadoma postal premajhen

Avtomatska linija za montažo in kontrolo nastavitvenega elementa v zaključni fazi preizkušanja FOTO: INO

V začetku je INO deloval kot podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme po naročilu kupcev. Najprej so začeli izdelovati stroje za sitotisk, pozneje so razširili svojo dejavnost še na proizvodnjo strojev za tisk stekla in avtomatizacijo proizvodnih procesov. Poslovali so predvsem na slovenskem trgu in si skozi čas pridobivali veliko izkušenj in znanja z različnih področij.

To se je sčasoma izkazalo za svojevrstno težavo, saj so vedno razvijali nove stroje, ki so bili ukrojeni po željah naročnikov, ni pa bilo veliko ponovitev teh strojev, ki bi prinašali večji dobiček, s katerim bi lahko še bolj podprli razvoj podjetja. »Zato smo se v podjetju odločili za razvoj nekaj standardnih strojev za sitotisk in tisk stekla ter specializacijo na področju opreme za avtomatizacijo,« pravi naš gostitelj Blaž Mur in doda, da so kmalu ugotovili, da je slovenski trg za sitotiskarske stroje premajhen.

Razvojni mejnik

Ves čas so seveda spremljali, kako se panoga razvija v tujini, in ob tem spoznali, da so njihovi stroji in rešitve več kot konkurenčni, zato so se leta 2017 odločili, da se predstavijo na največjem specializiranem sejmu za sitotisk FESPA v Hamburgu. »To je bila pomembna prelomnica v zgodovini našega podjetja, saj so prednosti naše opreme kmalu zaznali kupci iz tujine in začeli naročati naše izdelke,« pravi Mur. Obenem se je obrnilo razmerje serijskih izdelkov proti novim na 80:20 – prej je bilo ravno obratno.

Danes na domačem trgu prodajo petino svojih izdelkov in storitev, preostalih 80 odstotkov pa v državah Evropske unije in zunaj nje – njihove stroje za sitotisk uporabljajo tudi na drugi strani Atlantika. V podjetju imajo močan razvojni oddelek, kjer je zaposlenih 15 konstruktorjev in 5 programerjev. Ker je delovanje strojev tesno povezano z varnostjo pri delu, imajo zaposlenega tudi strokovnjaka za varnost strojev.

Vrhunsko izobražena ekipa

V pritličju poslovne stavbe imajo proizvodne prostore, kjer nastajajo njihovi stroji. Okoli 70 odstotkov komponent za svoje stroje izdelajo znotraj hiše, zaradi česar imajo tudi dobro opremljeno orodjarno. Sicer v proizvodnem procesu sodeluje okoli 30 zaposlenih. Šestčlanska ekipa tehnikov pa skrbi za oddaljeno in terensko tehnično podporo strankam po vsem svetu.

»Pomemben dejavnik našega uspeha je zagotovo tudi naša ekipa, njena znanja in izkušnje. Imamo zelo malo fluktuacije. Večinoma pridejo k nam in ostanejo tudi po 20 ali 25 let. Trenutno imamo zelo mlad kolektiv, saj je povprečna starost malce čez trideset let,« poudari naš sogovornik.

Avtomatska linija za montažo in kontrolo nastavitvenega elementa – model FOTO: INO

Različne rešitve za avtomatizacijo

Razvoj in izdelava strojev za avtomatizacijo proizvodnih procesov je tretje področje, s katerim se ukvarjajo v podjetju INO. Do zdaj so razvili več kot 2000 strojev in rešitev za avtomatizacijo. Glede na zahteve proizvodnega procesa izberejo optimalno rešitev za naročnika. Tako mu med drugim lahko izdelajo različne popolnoma ali le delno avtomatizirane montažne linije, delno avtomatizirana delovna mesta, posebne oblike strojev za posebne namene, različne stroje za opravljanje testov in kontrolo izdelkov. Njihovi stroji obvladajo celo vrsto različnih operacij, od sestavljanja, vijačenja, varjenja, lepljenja, lakiranja do robotskega rezkanja, če naštejemo le nekatere med njimi.

»Vsi naši stroji so razviti in izdelani v tesnem sodelovanju z naročnikom,« pravi Mur in pojasni, da so v tem segmentu naročniki predvsem izvozna podjetja, ki poslujejo na Slovenskem, saj razvoj takšnih strojev zahteva veliko komunikacije in srečanj z naročniki. Med njihovimi dolgoletnimi partnerji Mur omeni podjetja, kot so: Kolektor, Iskra Mehanizmi, odelo, Domel, Danfoss Trata idr. Niso jim tuje zahteve avtomobilske in elektro industrije, v zadnjem času vsi stroji izpolnjujejo zahteve »industrija 4.0«.

Kaj pa prihodnost?

Ta je začrtana z jasno vizijo: »Želimo si partnerskega sodelovanja z rastočimi, inovativnimi in razvojnimi slovenskimi proizvodnimi podjetji. S tako močno ekipo se ne bojimo prevzeti največjih projektov avtomatizacije. Velik potencial vidimo v področju tiskane elektronike, kjer lahko ponudimo tako stroje za tisk kot opremo za avtomatizacijo montaže in kontrole končnih izdelkov,« razloži Blaž Mur, direktor podjetja INO.

