Zmogli bodo najzahtevnejše obdelave jekel in zlitin

V družbi Sij Metal Ravne so zagnali novo, 5,8 milijona evrov vredno specialno linijo za toplotno obdelavo v kovačnici. Z uspešno zaključeno naložbo sledijo razvojni strategiji krepitve proizvodno-prodajnega programa v smeri najnaprednejših skupin jekel z višjo dodano vrednostjo, katerih končni porabniki so kupci najzahtevnejših industrij, kot so energetika, letalska, naftna in plinska industrija ter druge.»Linija za toplotno obdelavo je poleg nove naprave za elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4 ter posodobitve in avtomatizacije srednje proge v valjarni ena izmed tistih naložb, s katerimi v Sij Metalu Ravne zaključujemo naslednjo v nizu naložb, ki podpirajo naša prizadevanja za krepitev položaja na najzahtevnejših trgih in za najzahtevnejše kupce. To so energetika, letalska ter naftna in plinska industrija, kjer že pridobivamo nova naročila,« je povedal, glavni direktor Sij Metala Ravne.Kot so sporočili iz družbe, nova linija za toplotno obdelavo obsega dve dvokomorni peči. Vsaka izmed njiju ima visokotemperaturno in nizkotemperaturno peč, šaržirni manipulator, bazene za poboljšanje in sistem avtomatizacije, kar zagotavlja višjo produktivnost, omogoča boljšo sledljivost in večjo natančnost izvedbe toplotnih obdelav., vodja oddelka toplotne obdelave v kovaškem programu Sij Metal Ravne: »Kalilna linija je velika pridobitev kovaškega programa Sij Metala Ravne, saj je zasnovana za najzahtevnejše toplotne obdelave jekel in zlitin, ki omogočajo izboljšane mehanske lastnosti naših jekel, predvsem njihovo trdoto in trdnost.«Z naložbo bodo okrepili prodajo orodnih jekel znamke Sitherm za delo v vročem, Simold za preoblikovanje plastike in Sihard za delo v hladnem ter nerjavnih jekel Sinoxx in konstrukcijskih jekel Siqual, po katerih povprašujejo kupci najzahtevnejših industrij. Načrtujejo tudi boljšo uveljavitev na trgu visokokakovostnih in tehnološko naprednih proizvodov ter v letalski industriji, k čemur bo gotovo prispeval lani pridobljeni certifikat ISO 9100.Sij Metal ravne je druga največja družba skupine Sij in tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji. Skupina Sij je po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem četrtletju leta 2021 ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (10,1 odstotka več kot v istem obdobju lani) in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov (29,4 odstotka več kot v istem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem četrtletju leta 2021 namenila 15 milijonov evrov (dvakrat več kot v istem obdobju lani). Skupina Sij je v prvih treh mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička.