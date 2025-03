Program ljutomerske kmetijske tehnike romal v roke avstrijskemu podjetju

V nadaljevanju preberite:

Iz podjetja Farmtech Ljutomer so naposled sporočili, komu so prodali blagovno znamko kmetijske tehnike. Razvoj, izdelava in prodaja traktorskih prikolic, trosilnikov organskih gnojil ter cistern za gnojevko bodo odslej potekali pod okriljem avstrijske družbe Brantner, največje proizvajalke prikolic v zahodni Evropi. Novi lastniki Farmtecha poudarjajo širitev blagovne znamke, strateško rast in sinergične učinke. Zagotavljajo, da sodelovanje med Farmtechom in Brantnerjem ne pomeni združitve blagovnih znamk, temveč jasno strategijo dveh ločenih znamk.