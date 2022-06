Znižanje inflacije bo zahtevalo nekaj recesije

V nadaljevanju preberite:

Razloge za povišano inflacijo lahko iščemo v popolni nevihti. Gre za razmere, ko se združita inflacija povpraševanja (pokoronsko odpiranje in veselje) ter ponudbena inflacija, ki je posledica vojne v Ukrajini in z njo povezane dobrinske krize. Pri prvi je lahko centralna banka zelo učinkovita in z dvigom obrestnih mer hitro ohladi povpraševanje ter s tem inflacijska pričakovanja. Pri drugi pa so škarje in platno vzeti guvernerjem.