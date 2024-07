Zorn in Cajzek s prevzemno namero za Hranilnico Lon

Otmar Zorn in družba Zorn Plus ter družba GIC Gradnje družine Cazjzek so objavili prevzemno namero za nakup vseh delnic Hranilnice Lon. Prevzemniki bodo najkasneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh objavili prevzemno ponudbo. Pred objavo prevzemne namere ima Otmar Zorn 21,03-odstotni delež, GIC Gradnje pa 20,28-odstotni delež.

Hranilnica Lon ima sicer težave z nestabilnim lastništvom. Švicarska družba Kylin, 24,97- odsotni lastnik te finančne ustanove je v likvidaciji in njen delež bo šel v jeseni na dražbo. Dražba bo izvedena konec septembra.

Da bi bil prevzem uspešen morajo dovoljenja dati tudi regulatorji, Agencija za varstvo konkurence in Banka Slovenije. Delničarjem Kylin Prime Group, ki je sedaj v likvidaciji, ter FIN-NEP in Capstone mirujejo glasovalne pravice nad 10 odstotkov osnovnega kapitala Lona. Delničarjema Otmarju Zornu in GIC Gradnje, ki imata dovoljenje Banke Slovenije za delež od 10 do 20 odstotkov, pa mirujejo te pravice nad 20 odstotkov kapitala. Odvzete delnice so bile porazdeljene med ostale delničarje.

Interes za nakup deleža sklada Kylin Prime Group, katerega ustanovitelj in vodja je kitajski poslovnež Dai Kai, naj bi neuradno imele nekatere banke, navzoče na slovenskem bančnem trgu, pa tudi podjetja, ki so lastniki manjšinskih deležev v Lonu. Največja posamična delničarja Lona sta Otmar Zorn in gradbeno podjetje GIC Gradnje, večja sta s skupaj 9,8 odstotka še finančna družba AG in njena hčerinska družba Eta Kamnik.