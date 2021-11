Bolje Golob v roki kot vrabec na strehi

Po razrešitvi predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča in zavrnitvi soglasja Martinu Novšaku, predsedniku uprave Gen energije, da na nadzornem svetu družbe Gen EL in v skupščini Gen-I podpre Roberta Goloba, je bila pot do zamenjave na vrhu največjega trgovca odprta. A je že nadzorni svet Gen EL zavrnil predlog nadzornikov Gen energije, enako odločitev je sprejela tudi skupščina Gen-I.