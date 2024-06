Pomanjkanje kadrov in nove tehnologije je eden od razlogov, da so številni delodajalci po svetu in pri nas pripravljeni na sklepanje kompromisov, med katere sodijo tudi sodobnejše oblike dela.

Tako na stotine milijonom zaposlenih po svetu tudi po koncu epidemije omogočajo vsaj občasno delo od doma, saj ugotavljajo, da to prinaša pozitivne učinke tako za zaposlene kot za podjetja.