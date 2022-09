Desno parkirišče

Italija je do konca mandata čez pet let v rokah mlade političarke Giorgie Meloni. Na juriš je zavzela ves desni del političnega prostora, Silvio Berlusconi in Matteo Salvini sta samo njena sopotnika. Vse je v njenih rokah tudi zato, ker na levi sredini niso bili sposobni vsaj malo odriniti starih osebnih zamer.