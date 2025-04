Digitalizacija delovnih okolij

Delajo v nevarnem delovnem okolju, brez težav dvigujejo težka bremena, upravljajo strupene snovi in ne motijo jih ekstremne temperature – vse to so prednosti »zaposlovanja« robotov. Po drugi strani digitalne naprave in senzorji zgodaj zaznajo, ali so zaposleni pri delu morda izpostavljeni nevarnosti … Umetna inteligenca in digitalna orodja so na področje varnosti in zdravja pri delu prinesli revolucijo, obenem pa lahko brez ustreznih ukrepov, opozarja Mednarodna organizacija dela, predstavljajo tveganje za nesrečo, za manjši nadzor nad delom oziroma tudi za intenzivnejše delo.