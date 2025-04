Koalicija, ki ima podnebni zakon zapisan kot prednostno nalogo v koalicijski pogodbi in zaradi te naloge je bilo ustanovljeno tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se bo o zakonu še pogovorila, so sporočili po seji vlade. Neuradno ga v celoti podpira le Levica, čeprav prenaša tri direktive in je podlaga za dodatnih 200 milijonov evrov iz nove sheme trgovanja z emisijami.