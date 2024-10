Dodatki za vse

Čeprav se že dolgo vrstijo kritike na sistem podeljevanja izjemnih pokojnin izstopajočim kulturnikom, že pred 15 leti je na neustreznost opozorilo tudi računsko sodišče, so bili vsi poskusi urejanja doslej brez uspeha. Z novim zakonom pa naj za umetnike vzpostavili podobno ureditev, kot velja za športnike. Vseh upravičencev do pokojnin za posebne zasluge na vseh področjih je bilo lani 121, od tega je 66 posameznikov, ki so jih pridobili, in 55 družinskih članov.