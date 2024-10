Študent naj bo

Zlasti tisti, ki študij šele začenjajo, se ob selitvi v univerzitetna mesta ubadajo s težavno situacijo na najemniškem trgu. Najemnine za sobe, ki že več let rastejo v nebo, so za marsikaterega študenta povsem nedosegljive, ležišč v študentskih domovih pa je daleč premalo za vse, ki bi jih nujno potrebovali. Poleg tega so pred dobrim letom in pol dijaki nekaterih srednjih strokovnih šol v razpisu za novo študijsko leto ugotovili, da ne bodo mogli na želeni študij, ker so se vpisni pogoji zaostrili. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je nato podpisal sklep o dopolnitvi razpisa in podaljšanju roka za vpis, v dveletnem prehodnem obdobju pa naj bi že celovito prenovili visokošolsko zakonodajo.