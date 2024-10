Vojna za mir

Potem ko je Izrael včeraj zgodaj zjutraj začel kopensko ofenzivo na južni Libanon, je v večernih urah iz Irana proti Izraelu poletelo okoli 200 raket. Razmere na Bližnjem vzhodu vse bolj mejijo na veliko vojno. Izraelske skrajno desne oblasti, ki so kopensko ofenzivo pripravljale že več tednov, so v južni Libanon vdrle z elitnimi enotami. Ob tem so izraelska vojaška letala ves dan bombardirala južne četrti Bejruta, ki so – tako kot jug napadene države – pod nadzorom Hezbolaha. Ne gre za »omejene operacije«, kot trdijo izraelske oblasti, ki zaradi svojega političnega preživetja odpirajo nove in nove fronte.